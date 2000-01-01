city_bottom_right

Контроль вашего транспорта

Воспользуйтесь самыми
современными технологиями
мониторинга транспорта и онлайн
контроля всех его параметров.
Узнать больше
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Контроль вашего транспорта

ТрансТелематика
Воспользуйтесь самыми
современными технологиями
мониторинга транспорта и онлайн
контроля всех его параметров
Узнать больше

Выявление
неправомерных
действий

Оптимизация
работы
автопарка

Экономия
расходов
на транспорте

ТРАНСТЕЛЕМАТИКА - профессиональный интегратор
систем ГЛОНАСС/GPS
мониторинга транспорта

Мы занимаемся разработкой, внедрением и обслуживанием систем спутникового мониторинга, стремимся быть лидерами в своей отрасли, и добиваемся этого благодаря безупречному исполнению всех этапов и компонентов нашей работы.


Техподдержка 24

Круглосуточная техподдержка в любое время и за кратчайшие сроки ответит на все ваши вопросы и решит задачи любой сложности.


ПО

Работа с самым актуальным и функциональным программным обеспечением для различных типов устройств.


Готовые решения

Имеем готовые решения для различных отраслей деятельности, и всегда готовы найти новые решения для вас.


Оборудование

Используем только современные высококачественные устройства с гарантией, обеспечивающие бесперебойную работу системы мониторинга.


Команда

Наша команда - высококвалифицированные специалисты, увлеченные своим делом, главное для нас – развиваться, постоянно двигаться вперед и делать это вместе.


Репутация

Мы дорожим своей репутацией и доверием наших клиентов. Мы делаем свою работу так, чтобы с нами хотелось сотрудничать, чтобы быть знаком безупречного качества.

Что мы готовы предложить?

Положитесь на реальные данные!

Универсальная платформа аналитики и управления парком транспортных средств в режиме online.
Подключение и интеллектуальная обработка данных любых телематических устройств, контроль эффективности и качества вождения, движения топлива, режима труда и отдыха, ТО и многое другое...

Готовые отраслевые решения

Контроль рефрижераторных установок

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Контроль строительной техники

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Контроль грузовой техники

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Контроль легкового транспорта

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Контроль пассажирского транспорта

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Контроль сельскохозяйственной техники

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Контроль водного транспорта

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Контроль малой авиации

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Виды предоставляемых услуг

Контроль местоположения

Система мониторинга транспорта позволит контролировать все перемещения автомобиля с помощью спутниковой навигации. На наше оборудование устанавливаются высококачественные приемники сигнала ГЛОНАСС и GPS , что обеспечивает высокую точность определения местоположения транспортного средства. 

 

Контроль расхода топлива

Реализуется через установку датчика уровня топлива (ДУТ). Датчик фиксирует изменения объемов топлива в баке. Таким образом, резкие падения уровня топлива даже в минимальном объеме фиксируются системой мониторинга. При необходимости можно настроить рассылку оповещений всем ответственным лицам в компании.

 

Установка тахографов

Сертифицированная установка, калибровка, замена блока СКЗИ для любых типов тахографов, а так-же организации хранения, обработки и расшифровки данных с тахографа с нашем программном обеспечении. Мы поможем выбрать подходящий тахограф для вашего транспорта и обеспечим гарантию на его установку с соблюдением всех норм законодательства.

 

Оформление карт водителя

Карты водителя - важный элемент системы тахографического контроля. Наша компания аккредитована и внесена в реестр организаций, осуществляющих процесс выдачи карточек для цифрового тахографа и мы готовы изготовить карты для тахографа формата ЕСТР, 720, РФ в самые короткие сроки. 

 

Перевод на наше обслуживание

Мы готовы сделать бесплатный аудит текущей системы мониторинга транспорта, вернуть работоспособность и вывести ее на окупаемость. Наше программное обеспечение позволяет подключать приборы различных производителей, имеет удобный веб-интерфейс, мобильное приложение, десктопную версию для серьезной работы с большим объемом данных и легко интегрируется с 1С.

 

Видеонаблюдение

Системы видеонаблюдения на транспорте позволяют решать различные задачи от введения строгого контроля за работой ваших сотрудников, до предотвращения краж и повышения уровня безопасности работы водителей и остального персонала. Наши решения для видеонаблюдения не только устойчивы к внешним воздействиям, но удобны в использовании. Мы формируем комплекты оборудования таким образом, чтобы их можно было монтировать в ТС быстро и без дополнительных доработок.

 

 
 
 
 
 
 

Как это работает?

На транспорт устанавливается специальное бортовое навигационное оборудование, в которое встроен ГЛОНАСС/GPS приемник, обрабатывающий сигналы со спутниковых навигационных систем. Эти устройства обычно называют абонентскими терминалами. В терминалы устанавливается SIM карта сотового оператора, с помощью которой происходит передача данных в диспетчерский центр.

К терминалам возможно подключение различных датчиков и исполнительных устройств, которые позволяют или подавать водителю сигналы тревоги в режиме реального времени («тревожная кнопка»), или отслеживать заправки и сливы топлива (датчик уровня топлива), или датчики состояния механизмов, к примеру - измерители температуры, концевые выключатели (датчики открытия двери и капота, подъема кузова) и т.д. Причем телеметрическую информацию можно получать как со штатных датчиков транспортного средства (через CAN интерфейс), так и с дополнительно установленных.

В последнее время стали популярны и все чаще используются средства фото и видео фиксации (камеры внутри кабины и салона и т.д.). Терминал получает навигационные сигналы, собирает телеметрические данные с дополнительных и штатных устройств и передает их на телематический сервер через коммуникационную среду. На сервере вся информация обрабатывается и далее отправляется на устройство с доступом в Интернет и специальным диспетчерским программное обеспечением.

На транспорт устанавливается специальное бортовое навигационное оборудование, в которое встроен ГЛОНАСС/GPS приемник, обрабатывающий сигналы со спутниковых навигационных систем. Эти устройства обычно называют абонентскими терминалами. В терминалы устанавливается SIM карта сотового оператора, с помощью которой происходит передача данных в диспетчерский центр.

К терминалам возможно подключение различных датчиков и исполнительных устройств, которые позволяют или подавать водителю сигналы тревоги в режиме реального времени («тревожная кнопка»), или отслеживать заправки и сливы топлива (датчик уровня топлива), или датчики состояния механизмов, к примеру - измерители температуры, концевые выключатели (датчики открытия двери и капота, подъема кузова) и т.д. Причем телеметрическую информацию можно получать как со штатных датчиков транспортного средства (через CAN интерфейс), так и с дополнительно установленных.

В последнее время стали популярны и все чаще используются средства фото и видео фиксации (камеры внутри кабины и салона и т.д.). Терминал получает навигационные сигналы, собирает телеметрические данные с дополнительных и штатных устройств и передает их на телематический сервер через коммуникационную среду. На сервере вся информация обрабатывается и далее отправляется на устройство с доступом в Интернет и специальным диспетчерским программное обеспечением.

Экономическая выгода

Экономический эффект от внедрения систем мониторинга и управления подвижными объектами, с учетом специфики парка оборудуемого автотранспорта и характера перевозимых грузов, выражается в следующих показателях:

  • Минимизация потерь от краж груза, угонов транспортного средства и его нецелевого использования
  • Минимизация затрат на техническое обслуживание и горюче-смазочных материалы за счет оптимизации маршрутов и снижения непродуктивного пробега автотранспорта
  • Снижение потребности в расширении парка автотранспорта
  • Повышение транспортного обслуживания клиентов и возможность привлечения новых клиентов за счет расширения спектра услуг и оперативного реагирования на запросы;
  • Оптимизация планирования работы на основе объективной информации о реальном пробеге автотранспорта и снижение потерь, связанных с его ремонтом и простоем
  • Повышение эффективности работы персонала и возможность введения системы материального стимулирования, базирующейся на достоверной информации о работе каждого водителя и поощряющей более эффективное использование рабочего времени, транспорта, горюче-смазочных материалов и специального оборудования и т.д.
  • Минимизация потерь от краж груза, угонов транспортного средства и его нецелевого использования
  • Минимизация затрат на техническое обслуживание и горюче-смазочных материалы за счет оптимизации маршрутов и снижения непродуктивного пробега автотранспорта
  • Снижение потребности в расширении парка автотранспорта
  • Повышение транспортного обслуживания клиентов и возможность привлечения новых клиентов за счет расширения спектра услуг и оперативного реагирования на запросы;
  • Оптимизация планирования работы на основе объективной информации о реальном пробеге автотранспорта и снижение потерь, связанных с его ремонтом и простоем
  • Повышение эффективности работы персонала и возможность введения системы материального стимулирования, базирующейся на достоверной информации о работе каждого водителя и поощряющей более эффективное использование рабочего времени, транспорта, горюче-смазочных материалов и специального оборудования и т.д.

Использование систем мониторинга и управления подвижными объектами в повседневной деятельности компаний позволяет по различным оценкам снизить пробег автотранспорта и топливные расходы на 15-30%, увеличить объем предоставляемых услуг на 25%, повысить дисциплину водителей и производительность труда на 30%, сократить расходы на ремонт на 10%.

Виды оборудования

Контроллеры GLONASS/GPS

Датчики уровня топлива

Тахографы

 
 
 

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Периферийное оборудование

Датчики расхода топлива

Видеонаблюдение


Контроллеры
GLONASS/GPS

Датчики уровня
топлива

Тахографы

Периферийное
оборудование

Датчики расхода
топлива

Видеонаблюдение

Cовременные системы мониторинга предоставляют гораздо больше возможностей, чем просто спутниковый контроль перемещения объектов. Сегодня компаниям важно не только понимать, где находится машина. Необходимо знать, как она функционирует и выполняет ли водитель возложенные на него обязанности. Всё большее значение приобретают отдельные параметры работы автомобиля, которые отслеживаются с помощью специальных датчиков. Контроль этих показаний позволяет многим компаниям сокращать свои затраты, предотвращая кражу топлива и износ отдельных частей ТС. Поэтому сегодня система мониторинга интересна клиенту не столько из-за точности геолокации, сколько из-за возможностей телеметрии и уровня программных продуктов, обрабатывающих данные GPS и ГЛОНАСС. В свою очередь, в наших системах мониторинга мы используем одни из самых точных и надежных видов оборудования отечественных и зарубежных производителей, обеспечивая этим максимальную функциональность и безотказный контроль различной техники в любых условиях.

Этапы работы

1. Создание заявки

3. Тестирование системы

5. Установка

 
 
 

2. Подбор решения

4. Заключение договора

6. Обучение


1. Создание заявки

2. Подбор решения

3. Тестирование
системы

4. Заключение
договора

5. Установка

6. Обучение

7. Контроль транспорта

10000 +

Объектов мониторинга

500 +

Клиентов

200 +

Реализованных проектов

6

Регионов

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