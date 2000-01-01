city_bottom_right

Контроль рефрижераторных установок
Выявление
неправомерных
действий
Оптимизация
работы
автопарка
Экономия
расходов
на транспорте
Мы занимаемся разработкой, внедрением и обслуживанием систем спутникового мониторинга, стремимся быть лидерами в своей отрасли, и добиваемся этого благодаря безупречному исполнению всех этапов и компонентов нашей работы.
Круглосуточная техподдержка в любое время и за кратчайшие сроки ответит на все ваши вопросы и решит задачи любой сложности.
Работа с самым актуальным и функциональным программным обеспечением для различных типов устройств.
Имеем готовые решения для различных отраслей деятельности, и всегда готовы найти новые решения для вас.
Используем только современные высококачественные устройства с гарантией, обеспечивающие бесперебойную работу системы мониторинга.
Наша команда - высококвалифицированные специалисты, увлеченные своим делом, главное для нас – развиваться, постоянно двигаться вперед и делать это вместе.
Мы дорожим своей репутацией и доверием наших клиентов. Мы делаем свою работу так, чтобы с нами хотелось сотрудничать, чтобы быть знаком безупречного качества.
Универсальная платформа аналитики и управления парком транспортных средств в режиме online.
Подключение и интеллектуальная обработка данных любых телематических устройств, контроль эффективности и качества вождения, движения топлива, режима труда и отдыха, ТО и многое другое...
Контроль рефрижераторных установок
Контроль строительной техники
Контроль грузовой техники
Контроль легкового транспорта
Контроль пассажирского транспорта
Контроль сельскохозяйственной техники
Контроль водного транспорта
Контроль малой авиации
Сертифицированная установка, калибровка, замена блока СКЗИ для любых типов тахографов, а так-же организации хранения, обработки и расшифровки данных с тахографа с нашем программном обеспечении. Мы поможем выбрать подходящий тахограф для вашего транспорта и обеспечим гарантию на его установку с соблюдением всех норм законодательства.
На транспорт устанавливается специальное бортовое навигационное оборудование, в которое встроен ГЛОНАСС/GPS приемник, обрабатывающий сигналы со спутниковых навигационных систем. Эти устройства обычно называют абонентскими терминалами. В терминалы устанавливается SIM карта сотового оператора, с помощью которой происходит передача данных в диспетчерский центр.
К терминалам возможно подключение различных датчиков и исполнительных устройств, которые позволяют или подавать водителю сигналы тревоги в режиме реального времени («тревожная кнопка»), или отслеживать заправки и сливы топлива (датчик уровня топлива), или датчики состояния механизмов, к примеру - измерители температуры, концевые выключатели (датчики открытия двери и капота, подъема кузова) и т.д. Причем телеметрическую информацию можно получать как со штатных датчиков транспортного средства (через CAN интерфейс), так и с дополнительно установленных.
В последнее время стали популярны и все чаще используются средства фото и видео фиксации (камеры внутри кабины и салона и т.д.). Терминал получает навигационные сигналы, собирает телеметрические данные с дополнительных и штатных устройств и передает их на телематический сервер через коммуникационную среду. На сервере вся информация обрабатывается и далее отправляется на устройство с доступом в Интернет и специальным диспетчерским программное обеспечением.
На транспорт устанавливается специальное бортовое навигационное оборудование, в которое встроен ГЛОНАСС/GPS приемник, обрабатывающий сигналы со спутниковых навигационных систем. Эти устройства обычно называют абонентскими терминалами. В терминалы устанавливается SIM карта сотового оператора, с помощью которой происходит передача данных в диспетчерский центр.
К терминалам возможно подключение различных датчиков и исполнительных устройств, которые позволяют или подавать водителю сигналы тревоги в режиме реального времени («тревожная кнопка»), или отслеживать заправки и сливы топлива (датчик уровня топлива), или датчики состояния механизмов, к примеру - измерители температуры, концевые выключатели (датчики открытия двери и капота, подъема кузова) и т.д. Причем телеметрическую информацию можно получать как со штатных датчиков транспортного средства (через CAN интерфейс), так и с дополнительно установленных.
В последнее время стали популярны и все чаще используются средства фото и видео фиксации (камеры внутри кабины и салона и т.д.). Терминал получает навигационные сигналы, собирает телеметрические данные с дополнительных и штатных устройств и передает их на телематический сервер через коммуникационную среду. На сервере вся информация обрабатывается и далее отправляется на устройство с доступом в Интернет и специальным диспетчерским программное обеспечением.
Экономический эффект от внедрения систем мониторинга и управления подвижными объектами, с учетом специфики парка оборудуемого автотранспорта и характера перевозимых грузов, выражается в следующих показателях:
Использование систем мониторинга и управления подвижными объектами в повседневной деятельности компаний позволяет по различным оценкам снизить пробег автотранспорта и топливные расходы на 15-30%, увеличить объем предоставляемых услуг на 25%, повысить дисциплину водителей и производительность труда на 30%, сократить расходы на ремонт на 10%.
Cовременные системы мониторинга предоставляют гораздо больше возможностей, чем просто спутниковый контроль перемещения объектов. Сегодня компаниям важно не только понимать, где находится машина. Необходимо знать, как она функционирует и выполняет ли водитель возложенные на него обязанности. Всё большее значение приобретают отдельные параметры работы автомобиля, которые отслеживаются с помощью специальных датчиков. Контроль этих показаний позволяет многим компаниям сокращать свои затраты, предотвращая кражу топлива и износ отдельных частей ТС. Поэтому сегодня система мониторинга интересна клиенту не столько из-за точности геолокации, сколько из-за возможностей телеметрии и уровня программных продуктов, обрабатывающих данные GPS и ГЛОНАСС. В свою очередь, в наших системах мониторинга мы используем одни из самых точных и надежных видов оборудования отечественных и зарубежных производителей, обеспечивая этим максимальную функциональность и безотказный контроль различной техники в любых условиях.
10000 +
Объектов мониторинга
500 +
Клиентов
200 +
Реализованных проектов
6
Регионов