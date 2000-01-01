city_bottom_right

Видеонаблюдение

Системы видеонаблюдения на транспорте позволяют решать различные задачи от введения строгого контроля за работой ваших сотрудников, до предотвращения краж и повышения уровня безопасности работы водителей и остального персонала. Наши решения для видеонаблюдения не только устойчивы к внешним воздействиям, но удобны в использовании. Мы формируем комплекты оборудования таким образом, чтобы их можно было монтировать в ТС быстро и без дополнительных доработок.